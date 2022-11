Sparatoria di Pescara | tre indagati Uno è il capo storico degli Ultrà | «L’arma del delitto rubata a una guardia giurata»

(Di martedì 15 novembre 2022) Svolta clamorosa nel caso dell’agguato a Bar del Parco in cui morì l’architetto Walter Albi e venne ferito l’ex calciatore Luca Cavallitto. Il collegamento tra ile una rapina a un Centro agroalimentare. L’ipotesi di contrasti su un affare da 400 mila euro. I tre sono già in carcere

- Nellarimase ucciso l'architetto Walter Albi e ferito l'ex calciatore Luca Cavallitto. Dietro al delitto ci sarebbe un appalto da 400.000 euro. Indagate tre personeLa Squadra Mobile di, assieme al procuratore aggiunto Annarita Mantini e con la ... Leggi anchein zona residenziale in North Carolina: 5 morti tra cui un poliziotto, arrestato un ...Ci sono tre indagati per il delitto consumato lo scorso primo agosto, a Pescara, al “Bar del Parco”. E' stato ucciso Walter Albi, architetto del posto, di 66 anni. Ferito, invece, in maniera grave, l' ...Il primo agosto un killer aveva ucciso l’archietto Albi e ferito gravemente l’ex calciatore Cavallito. L’arma era stata rubata in una rapina. Interrogato Cavallito: movente economico. Incidente probat ...