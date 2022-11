SPAL – Benevento | le dichiarazioni post partita di mister De Rossi

Leggi su seriea24

(Di martedì 15 novembre 2022) Al termine del match contro ilDaniele Desi è presentato nella sala stampa dello Stadio “Mazza” per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. ”Non mi è piaciuto come abbiamo giocato – ha esordito l’allenatore biancazzurro – ed è successo qualcosa di simile anche con il Südtirol. Quando siamo in vantaggio smettiamo di giocare, quando invece dovremmo farlo quasi sul velluto. Avevamo parlato di entrare bene in campo, cercando di fare gol subito, anche perché loro venivano da qualche risultato negativo e potevano perdere un po’ di serenità. Non abbiamo però smesso di lottare, perché i giocatori da questo punto di vista sono incredibili e l’intensità e la voglia che mettono in campo è clamorosa. Nel calcio, però, si deve tenere la palla quando va tenuta, bisogna vincere i duelli quando vanno vinti e bisogna ...