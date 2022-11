Space Cadet | Emma Roberts nella prima foto del film in arrivo su Prime Video

(Di martedì 15 novembre 2022)ha finalmente rilasciato laimmagine diche ritraenei panni della sua protagonista.ha recentemente condiviso laimmagine disul set di, la sua nuova commedia romantica originale. Per adesso non sappiamo ancora molto riguardo al progetto, se non che si tratta di una storia abbastanza fuori dagli schemi. In questo primo sguardo sulpossiamo quindi dare un'occhiata a uno dei look della sua protagonista, soffermandoci sui dettagli del costume che indossa. Scritto e diretto da Liz W. Garcia,ha come ...

Everyeye Cinema

Videogioco flipper immagine: SEMiTRiCKY/Reddit "è stato la mia infanzia." 11. Doodle Bears immagine: Astronaut_Chicken/Reddit Ti ricordi l'orsetto sul quale si poteva "tatuare" col ...... Trigger Happy Havoc Day of the Tentacle Remastered Dead by Daylight Dead Cells DeadDeath's ... Spartan Strike Halo: The Master Chief Collection Hardspace: Shipbreaker Hearts of Iron IV:... Space Cadet: prima immagine di Emma Roberts nella rom-com di Prime Video Prime Video ha finalmente rilasciato la prima immagine di Space Cadet che ritrae Emma Roberts nei panni della sua protagonista.La nuova commedia romantica di Prime Video non solo vedrà la Roberts come protagonista ma anche in qualità di produttrice.