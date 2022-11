(Di martedì 15 novembre 2022) Appuntamento importante in quel di Bogotà: dal 5 al 16 dicembre spazio aidiin terra colombiana. Quello sudamericano sarà il primo appuntamento valido per la qualificazione olimpica a Parigi 2024. L’Italia ha convocato sette atleti: Giulia Imperio (49 kg) Lucrezia Magistris (59 kg) Giulia Miserendino (71 kg) Sergio Massidda (61 kg) Mirko Zanni (73 kg) Oscar Reyes (81 kg) Cristiano Ficco (89 kg) Squadra azzurra veramente di gran livello, ricca di campioni continentali, con la stella che sarà Zanni, già medagliato ai Giochi di Tokyo 2021. Assenza pesante dell’ultimo seconda quella del bronzo olimpico, che puntava all’oro nella manifestazione iridata. Il commento di Sebastiano Corbu, dt della Nazionale: “Tenuto conto che ci saranno altre gare per la ...

Sebastiano Corbu, direttore tecnico della Nazionale italiana di, ha ufficializzato i componenti che prenderanno parte ai Mondiali in programma a Bogotà, in Colombia, dal 5 al 16 dicembre, primo appuntamento di qualificazione per i Giochi di ...Di seguito è possibile consultare le entry list provvisorie aggiornate di tutte le categorie di peso ai Mondiali di pesistica olimpica 2022. Sollevamento pesi, Mondiali 2022: i convocati dell'Italia. Assente Nino Pizzolato Pesi, i convocati dell'Italia per i Mondiali di Bogotà (Colombia): assente Nino Pizzolato per un problema muscolare ...