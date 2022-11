Smart Energy | Di Serafino Terna | mobilità elettrica cruciale

Lo ha sottolineato Marco Di Serafino, Responsabile Innovation Factory System Operator Terna Spa, in occasione delloSummit, l'evento organizzato a Roma dall'ANGI - Associazione Nazionale ...Lo ha affermato Massimiliano Garri, Direttore Innovation and Market Solutions di Terna, in occasione delloSummit, l'evento organizzato dall'ANGI - Associazione Nazionale Giovani ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Martedì, 15 novembre 2022 Home > aiTv > Smart Energy, Ferrieri (Angi): solo uniti potremo vincere sfida Roma, 15 nov. (askanews) - "Innovazione, digitale e sostenibilità rappresentano tre cardini ...