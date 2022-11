Skoda sbarca nel metaverso

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – Škoda, casa produttrice di automobili con sede in Repubblica Ceca, ha recentemente annunciato di aver siglato un accordo con The Nemesis, piattaforma del, per definire il suo ingresso nel Web3. Il progetto prevede lo sviluppo di un mondo digitale all’interno del quale gli utenti potranno creare avatar personalizzati impiegando skin esclusive, esplorare le nuove frontiere della mobilità elettrica, e avranno la possibilitá di effettuare alcuni test virtuali. Si potrà accedere alŠkoda tramite un semplice link url. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.