Simon Gautier | dagli studi a Piacenza alla morte nel Cilento | se ne parla venerdì al “Palabancaeventi”

(Di martedì 15 novembre 2022) Erano i primi giorni tiepidi dell’aprile del 2019 quelli che, 27 anni, laureatoSorbona di Parigi e in attesa di completare il dottorato, aveva trascorso tra Parma eper consultare documenti rari e preziosi negli archivi della bellissima Villa Braghieri. Cercava pezzi di storia e di cultura per coltivare il suo sogno di diventare professore di storia dell’arte, tra Italia e Francia. Di lì a tre mesi sarebbe morto in un dirupo del, profondo sud, dopo essersi perso su in sentiero di fronte al mare: fu ritrovato morto dopo nove giorni di ricerche su un costone panoramico bellissimo, a pochi metri da spiagge belle e affollate, a San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. Glidial nord prima della ...

Info Cilento

Come ricorda lo scrittore JohariCarmona, in primo luogo, Pétion offre a Francisco de Miranda la "Spada liberatrice di Haiti" che simboleggia l'espulsione dei francesi. Viene inoltre ...Come ricorda lo scrittore JohariCarmona, in primo luogo, Pétion offre a Francisco de Miranda la "Spada liberatrice di Haiti" che simboleggia l'espulsione dei francesi. Viene inoltre ... Tre anni fa il dramma di Simon Gautier a San Giovanni a Piro Réussir un double projet académique et sportif, c’est le défi des athlètes d’élite. À Vannes, l’Université de Bretagne Sud, labellisée « sport de haut niveau », les aide à aménager leur scolarité.L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, ...