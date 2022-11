Siamo otto miliardi | se nessuno farà il primo passo per fermarsi | ci penserà la natura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) E quindi. Molti commentatori mi dicono: ma che ne sa uno zoologo di… e poi mettono qualunque argomento di cui mi occupi in questo blog. Gli zoologi studiano gli animali e ogni nostra attività è il proddi decisioni prese dagli esemplari di una specie animale: Homo sapiens! Abbiamo davvero deciso di diventare? Ovviamente no. Ne L’origine delle Specie, Charles Darwin, uno zoologo…, enuncia una legge universale: tutte le specie tendono ad aumentare di numero. Inclusa la nostra, aggiungo io. È la legge della crescita, ben nota agli economisti. Darwin, però, ne identifica un’altra: anche se tutte le specie tendono ad aumentare di numero, non tutte possono farlo. Il motivo è semplice: il pianeta non può offrire risorse sufficienti a un numero illimitato ...