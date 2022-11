Siamo diventati 8 miliardi e continuiamo ad aumentare. E' una sfida per il Pianeta

La popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi di abitanti, secondo una stima ufficiale delle Nazioni Unite. E' "una importante pietra miliare nello sviluppo umano" e un monito, nel pieno della ..., insomma, un vero polo di aggregazione, E nel 2021 abbiamo perfino ospitato un convegno Unesco con i rappresentati di biblioteche condominiali da mezza Europa. L'appuntamento di ...Dal 2013 a oggi sono 24 le esperienze nate a Milano, espressione della passione dei cittadini per la lettura ma anche importante occasione di relazione e conoscenza e di dialogo con la città. Protagon ...A settembre è stata un’elettrica l’auto più venduta d’Europa. Sorprendente forse, ma qualcuno lo aveva pronosticato. Una vettura ad emissioni zero in grado ...