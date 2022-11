Serie B | stangata per l’Ascoli | 2 turni di squalifica per Collocolo | uno per Bucchi e multa di 25 mila euro

(Di martedì 15 novembre 2022) Il giudice sportivo della Lega calcio diB, Germana Panzironi, ha deciso dire per due giornate Michele(Ascoli). Un solo turno di stop a Patryk Peda (Spal) e Andrea Vallocchia (Cosenza). Fra i calciatori non espulsi sono stati fermati per una partita Arturo Calabresi (Pisa), Giorgio Cittadini (Modena), Ridgeciano Dela Haps (Venezia), Andrea La Mantia (Spal), Mattia Maita (Bari) e Ivan Marconi (Palermo). Un turno dianche per l’allenatore del, Cristianper avere, al 26? del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, rivolgendo al direttore di gara parole irrispettose. E’ stata inoltre aggiunta un’ammenda di 20all‘Ascoli, per “avere omesso di impedire, al 26? st, ...

La Lazio Siamo Noi

Il giudice sportivo della Lega calcio diB, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 13/a giornata dello scorso week - end, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per due giornate Michele Collocolo (Ascoli). Un turno di ...Non arrivano buone notizie per José Mourinho.per l'allenatore della Roma: la decisione è ufficialeIl calcio è fatto di protagonisti e calciatori decisivi, ma anche di grandi assenti, in campo come in panchina. Mourinho © LaPresseJosé ... Serie A, la stangata del giudice sportivo a Mourinho (ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 13/a giornata dello scorso week-end, fra i calciatori espulsi, ha ...Il tecnico portoghese, dopo il pareggio interno contro il Torino, riceve la stangata ufficiale dal Giudice Sportivo. Ecco le decisioni dopo il quindicesimo ed ultimo turno di Serie A prima della sosta ...