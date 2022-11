Serie A | Giudice Sportivo | Candreva e Mourinho saltano il Milan News

... GARE DEL 12,13 E 14 NOVEMBRE 2022 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: ESIMENTI IlSportivo, ...Calcio 2022 - 2023C Girone C Una multa alla Juve Stabia e due calciatori fermati per le squadre napoletane ... queste le motivazioni delSportivo: 'IlSportivo Dott. Stefano ...Serie A – Giudice Sportivo: due giornate di squalifica a Mourinho - A.S. Roma - Il Giudice Sportivo ha squalificato per due giornate José Mourinho , allenatore dell&rsquo... - Marione.net - La ControI ...Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandea, ha squalificato per due giornate l’allenatore della Roma, José Mourinho, per “avere, al 44' st, entrando sul terreno di gioco, contestato una ...