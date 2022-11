Serie A | convocata un’assemblea di Lega martedì 22 novembre

Con una nota ufficiale, la Lega diA ha convocato un'assemblea per martedì 22 novembre (ore 12.15 in prima, ore 14.15 in seconda convocazione). Come si può leggere, all'ordine del giorno, al punto 6, anche il tema delle riforme. ...Davanti alle quali, seed effettive, si registrerebbe il mio consenso incondizionato ". In ... Che poi proseguirà nel corso della Direzione Provincialeper domenica . E che c'è una ...Anche il Messico ha inserito i 26 giocatori nella lista ufficiale da presentare per i Mondiali in Qatar, dove scenderà in campo nel Gruppo C, insieme ad Argentina, Arabia Saudita e Polonia, con gara d ...Cioè, sono quei calciatori che giocheranno il campionato del Mondo partendo da una delle venti squadre di Serie A. Guida la Juventus, che ha 11 calciatori convocati. Sono tre, invece, le squadre che ...