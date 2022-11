Serie A | Cassano | ex Real Madrid | si scatena contro Mourinho | “Quello che ha fatto è ignobile | vergognoso”

(Di martedì 15 novembre 2022) 2022-11-15 09:40:02 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: Antonioex giocatore deltra il 2005 e il 2007, è stato molto critico nei confronti di Joseper aver accusato “traditore” ad un giocatore del Roma di cui non ha rivelato il nome. “Mi dispiace perché la fatica di una squadra che ha giocato da squadra è stata tradita da un giocatore con un atteggiamento poco professionale. Ho parlato con lui e l’ho invitato a lasciare il club a gennaio, ma non so cosa alla fine lo farà”, ha esclamato il tecnico della Roma dopo l’1-1il Sassuolo. C’è un giocatore che ci ha tradito e io l’ho invitato a lasciare il clubIn Italia Indicano Rick Karsdorp come ...

...10 Porto Rico vs Uruguay (diretta) Basket Americas World Cup Qualifiers 15 - nov 03:30 Messico vs Brasile (diretta) PallamanoA maschile 10giornata 16 - nov 15:00 Sassari vsMagnago (...... Empoli e Atalanta) che hanno già avuto occasione di scendere in campo inA. Oppure del ... Sono due le partite in programma, in cui sarà possibile seguirecon la nazionale italiana. La ...Durante la Bobo TV su Twitch, Antonio Cassano ha rivelato un aneddoto che riguarda la Fiorentina: "Prima del Covid andai a trovare Pradè e gli dissi: 'Devi prendere Moukoko (classe 2004 del Borussia ...Claudio Cassano è nato a Trani, ma è barlettano al 100% ... che hanno già avuto occasione di scendere in campo in Serie A. Oppure del talentuosissimo centrocampista del Benfica Cher Ndour, ...