Serie A | Allegri miglior allenatore nel mese di novembre

(Di martedì 15 novembre 2022) Massimilianoè ildellaA per ildi. Ad annunciarlo, con un comunicato, la LegaA. Grazie alle tre vittorie contro Inter, Verona e Lazio, dove in nessuna la difesa juventina ha subito gol, la formazione del tecnico livornese è riuscita a raggiungere il terzo posto in classifica L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Ovviamente resta in calendario laB, visibile peraltro anche su Sky e Helbiz, mentre ... nel weekend la vittoria della squadra dicontro la Lazio ha interessato poco più di un milione e ...Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 13/a alla 15/a dellaA TIM 2022/2023. "Massimilianosta dimostrando una volta di più di essere un grande allenatore, ...Massimiliano Allegri è stato votato come allenatore del mese di Novembre della Serie A. Massimiliano Allegri è il Coach of the Month - Novembre! #COTM | @juventusfc | ...É Massimiliano Allegri il coach of the month del mese di novembre 2022. Il premio sarà consegnato all’allenatore dei campani nel pre-partita di Juventus - Udinese ...