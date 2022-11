Sequestri delle navi in mano ai prefetti e un nuovo decreto flussi | il piano di Piantedosi su migranti

(Di martedì 15 novembre 2022) «Il braccio di ferro con Parigi è utile. Ha una funzione: ottenere una linea europea». Lo dice alla Stampa il ministro della Difesa Guido Crosetto, che oggi a Bruxelles incontrerà i suoi colleghi, «compreso quello francese». Ma in attesa di eventuale soluzione europea, al Viminale il ministro dell’Interno Matteolavora ai suoi “decreti sicurezza” con un obiettivo: bypassare il filtro della magistratura e rimettere nelle mani del governo – attraverso i– la possibilità di sequestrare leorganizzazioni non governative. Il ritorno dal profilo penale a quello amministrativo, scrive Repubblica, è il cuore del provvedimento allo studio degli uffici legislativi del Viminale che sarà portato all’esame del Consiglio dei ministri in unaprossime sedute. Ma dopo l’esperienza ...

Come le aperture dei porti, gli sbarchi, i ricollocamenti. Mattarella sperava invece ... Con i decreti sicurezza e le multe che già hanno vissuto una stagione all'epoca del Conte I. Per far ... il cuore del provvedimento allo studio degli uffici legislativi del Viminale che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intende portare all'esame del Consiglio dei ministri in una delle prossime sedute. Le sanzioni di Salvini sempre annullate. Nessun comandante ha mai pagato. L'iniziativa passa dalle procure penali al governo: come cambia il decreto sicurezza del Viminale. Il nodo dei salvataggi discrezionali.