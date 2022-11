“Senza vaccini sarebbe andata peggio? Non c’è prova” Bufera su Gemmato

(Di martedì 15 novembre 2022) “Registro che per larga parte della pandemia” di Covid-19 “l’Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Marcello, intervenendo alla trasmissione di Rai 2 ‘Restart-L’Italia ricomincia da te’. E al vicedirettore del ‘Corriere della Sera’ Aldo Cazzullo, che ha osservato “stato magari”, l’esponente di Fratelli d’Italia ha replicato: “Questo lo dice lei, non abbiamo l’onere dellainversa. Ma io non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i”. “Io adesso da sottosegretario di Stato, insieme a un ministro” della Salute come Orazio Schillaci, “che finalmente è uno scienziato, analizzando il contesto ...

Ma di contro, cos'è la salute senza libertà". "Il Covid - 19 è in calo in molti paesi, tra questi l'Italia. Grazie al lavoro straordinario del personale sanitario, ai vaccini, alla prevenzione, ... L'assessore regionale D'Amato (Sanità) contro il sottosegretario alla Salute Gemmato senza nominarlo Condividi la notizia: Roma – "Senza vaccini un'ecatombe". Lo dichiara l'assessore regionale del ...