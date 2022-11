(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – In Italia quasi 2,9 milioni di donne avrebbero bisogno di un trattamento anti-, ma il 71% – oltre 2 milioni – non ne ricevono nemmeno uno. Un gap terapeutico rilevato dall’Internationals Foundation (Iof) nella seconda edizione dello studio Scope (Scope ’21), che entro 12 anni aumenterà di quasi un quarto l’incidenza di fratture da fragilità nel nostro Paese. “E’ giunto il momento di interrompere questa spirale negativa e di agire, individuando per tempo i pazienti fragili e trattandoli tempestivamente”, esorta Iacopo Chiodini, presidente Siomms (Società italiana dell’, del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro), che insieme ai colleghi intervenuti oggi a Milano alla presentazione dell’anticorpo monoclonale romosozumab sviluppato da Ucb in collaborazione con Amgen, ...

Today.it

Milano, 14 nov. - In Italia quasi 2,9 milioni di donne avrebbero bisogno di un trattamento anti - osteoporosi, ma il 71% - oltre 2 milioni - non ne ricevono nemmeno uno. Un gap terapeutico rilevato ...... dopo un ricovero in Ospedale o in Casa di cura, hanno ottenutodomiciliari e residenzialilista d'attesa e in convenzione con l'ASL, facendo valere la legge. L'iniziativa è patrocinata da:... Sanità: senza cure 70% malate osteoporosi, esperti 'formare il territorio' Milano,15 novembre 2022 - Nasce al Centro Cardiologico Monzino la nuova Unità Operativa di Cardiologia dello Sport guidata da Gianluca Pontone, Direttore del Dipartimento di Cardiologia Perioperatoria ...(Adnkronos) – In Italia quasi 2,9 milioni di donne avrebbero bisogno di un trattamento anti-osteoporosi, ma il 71% – oltre 2 milioni – non ne ricevono nemmeno uno. Un gap terapeutico rilevato dall’Int ...