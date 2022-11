Scuola | venerdì ‘no Meloni day’ in 35 città

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) –prossimo 18 novembre sarà invasione di piazze e strade con lo slogan ‘Ora decidiamo noi’ ad opera degli studenti che manifesteranno in tutto il Paese, da nord a sud per unapiù giusta. Oltre 35 piazze saranno invase dagli studenti con l’obiettivo di superare i 150mila studenti scesi a manifestare lo scorso anno. “Milano, Roma, Napoli, Torino, Genova, Firenze, Bologna e così via da nord a sud per il ‘No– dice all’Adnkronos Alice Beccari, responsabile comunicazione dell’Unione degli Studenti – anche se noi non scendiamo in piazza esclusivamente contro il governo, ma come gli anni passati manifestiamo contro le riforme dellapubblica che vanno verso la privatizzazione e l’industrializzazione dellastessa”. ...