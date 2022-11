Scuola e Università per il futuro dell’Italia | investire in formazione e digitale

Leggi su leurispes

(Di martedì 15 novembre 2022) Come si evolverà il sistema dell’educazione e dellanei prossimi anni? Quali sono le sfide ancora aperte e gli obiettivi da raggiungere per il nostro Paese? A queste domande ha tentato dare alcune risposte l’incontro, promosso dall’Osservatorio sulle Politiche educative dell’Eurispes, che si è svolto presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma dal titolo “per il”. È stata questa l’occasione per raccogliere preziose indicazioni per la stesura, a distanza di vent’anni dal primo Rapporto, del Secondo Rapporto sullae sull’che l’Eurispes pubblicherà nel 2023, con la dichiarata intenzione di fare diventare l’educazione uno dei temi centrali dell’agenda politica per la ripresa del nostro ...