Scoppia il 'caso' Castellino a Montecitorio

(Di martedì 15 novembre 2022) AGI - "Domani alla Camera, l'ex leader di Forza Nuova, responsabile dell'attacco alla Cgil, presenta il suo nuovo partito. A nessuno è venuto in mente di dire che non si può. La destra estrema sfrutta le istituzioni democratiche a proprio uso e consumo". A denunciarlo su Twitter è Lia Quartapelle, responsabile esteri del Pd. A cui si aggiunge l'ex segretaria generale della Cgil, ora senatrice dem, Susanna Camusso, che incalza: "Apprendo che domani alla Camera si svolgerà la presentazione del movimento politico 'Italia libera' a cui parteciperà Giuliano. Non do giudizi politici sul nascente movimento politico, ma sono esterrefatta che l'ex leader di Forza Nuova, imputato per l'assalto alla Cgil del 9 ottobre del 2021, intervenga nella sede di una istituzione parlamentare". Il '' riguarda una conferenza ...