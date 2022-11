Scomparsa Marzia Capezzuti | spunta un telefonino | chiesti accertamenti dalla Procura VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Si è svolto nel pomeriggio di oggi, nell’edificio F del Palazzo di Giustizia di Salerno, l’affidamento dell’incarico al consulente tecnico delladi Salerno, l’ingegnere informatico Roberto Merola da parte delladi Salerno e del Pubblico Ministero Lucia Vivaldi per fare una serie disu unsmartphone che risulta intestato ad una donna di origini straniere E.M.F. e che potrebbe rilevare ulteriori indizi per completare la ricostruzione dei fatti sulladi, la 29enne della quale non si ha più traccia dal marzo 2022. Ilè stato ritenuto dai carabinieri del nucleo investigativo pertinente al reato e posto sotto sequestro lo scorso 10 novembre. ...