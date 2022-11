Sci alpino | a Levi comincia la stagione delle slalomiste L’Italia prova ad uscire dal buio degli ultimi anni

Leggi su oasport

(Di martedì 15 novembre 2022) Dopo una serie di cancellazioni finalmente la Coppa del Mondo femminile di scipuò alzare il proprio sipario. Saranno i due slalom dia dare il via ufficiale alla, con le specialiste dei rapid gates pronte a darsi battaglia in un weekend tutto dedicato a loro. In casa Italia si prospetta una due giorni molto complicata, anche perchè saranno solo quattro le azzurre presenti al cancelletto di partenza. Per il weekend finlandese sono state convocate Anita Gulli, Marta Rossetti, Lara Della e Vera Tschurtschenthaler. Un quartetto giovanissimo con un’età media che è appena sotto i 24(23,7). Manca ancora Martina Peterlini, in quanto è in fase di recupero dopo la pulizia alla cartilagine del ginocchio sinistro infortunato nel dicembre del 2021. Sci, Roberto Lorenzi: “Della Mea ...