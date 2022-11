Scandalo AIA | Gravina commenta | “C’è amarezza e sconcerto”

(Di martedì 15 novembre 2022) Dopo l’arresto dell’ex procuratore dell’AIA Rosario D’Onofrio, il presidente della FIGC Gabrieleè intervenuto al termine del Consiglio Federale d’urgenza tenutosi a causa dello. AIAha preso le difese degli arbitri dell’AIA attraverso le seguenti dichiarazioni: “C’èper quanto accaduto. La Federazione agisce a tutela degli arbitri e dell’intero movimento calcistico italiano. La garanzia e la credibilità della Giustizia Federale danno forza agli arbitri che non meritano di essere distratti se non addirittura accusati di cose che non gli competono. Gli arbitri sono intoccabili, non c’entrano assolutamente nulla in questa vicenda e godono sempre della massima vicinanza della Federazione. Vogliamo difendere in maniera categorica ...

TMW riporta un'importante novità proveniente dal Consiglio Federale in corso a Roma. Dopo loche ha coinvolto il pm dell'Rosario D'Onofrio, arrestato con l'accusa di narcotraffico, entro il prossimo 15 dicembre la giustizia arbitrale passerà sotto l'egida della FIGC.Una mossa drastica come conseguenza delloD'Onofrio e che costringe l'Associazione Arbitri ad omologarsi entro il prossimo 15 dicembre. D'ora in avanti, dunque, ogni aspetto disciplinare ...Ultime notizie dal Consiglio Federale in corso a Roma: dopo lo scandalo che ha coinvolto il pm dell'AIA Rosario D'Onofrio, arrestato per narcotraffico, la giustizia arbitrale ...