Saviano vs Meloni | ' Non potevo tacere' I legali della premier | ' Valutiamo il ritiro della querela'

Lo ha detto Robertonel processo in cui e' imputato per aver diffamato la leader di Fratelli d'Italia e presidente del consiglio, Giorgia. La dichiarazione e' stata letta dall'autore ...Si apri il processo a Roma nei confronti di Robertoaccusato di diffamazione nei confronti dell'attuale presidente del Consiglio Giorgiadurante una puntata di 'Piazzapulita' su La7 a dicembre 2020 sul tema dei migranti si era riferito alla leader di Fratelli d'Italia chiamandola 'bastarda'. Lapresentò querela L'...Si apre oggi, martedì 15 novembre, il processo a Roma nei confronti di Roberto Saviano accusato di diffamazione nei confronti dell’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La vicenda risale al ...Comincia il processo per diffamazione contro Roberto Saviano che definì "bastarda" Giorgia Meloni in una puntata di Piazza Pulita.