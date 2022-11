Sanzioni e petrolio La linea di Usa e Ue sul Venezuela

(Di martedì 15 novembre 2022) L’Unione europea non ha intenzioni di revocare lecontro il regime di Nicolás Maduro in. Il Consiglio europea ha approvato l’estensione, almeno fino al 14 novembre del 2023, delle limitazioni imposte contro 16 funzionari del regimeno. Un comunicato ufficiale dell’Ue ha confermato che le misure restrittive continueranno per un anno ancora a causa della violazione dei diritti umani e del sistema democratico del Paese da parte di Maduro. Le autorità europee hanno spiegato che i funzionari sanzionati hanno “sostenuto e facilitato azioni e politiche di governo che minacciano la democrazia e lo stato di diritto in”. L’Ue ha voluto sottore che le misure non colpiscono la popolazionena in generale e potrebbero essere decisive nel ripristino ...

Petrolio e gas, le sanzioni non funzionano L'Unione europea non ha intenzioni di revocare le sanzioni contro il regime di Nicolás Maduro in Venezuela. Il Consiglio europea ha approvato l'estensione, almeno fino al 14 novembre del 2023, delle l ...L'Agenzia internazionale dell'energia ha avvertito che i mercati globali del diesel sono "eccezionalmente stretti", aggiungendo che le sanzioni dell'UE sul petrolio russo che entreranno in vigore nei ...