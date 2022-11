(Di martedì 15 novembre 2022) "Abbiamo unambizioso: far diventare il, da qui aldall'C. Possiamo farcela, attraverso una grande campagna di prevenzione. Adesso è in corso la campagna per i ...

Libero Tv

...sul portaleLazio per prenotarsi: si viene così presi in carico da uno dei 103 punti prelievo e, nel caso di positività, da uno dei 17 centri clinici". È quanto ha affermato Alessio D', ...Parole che l'assessore regionale alla sanita' del Lazio Alessio D'affida a Facebook. 'Nel ... La prenotazione e' gratuita, attraverso il portale diLazio, senza prescrizione medica, con ... Salute, D'Amato: obiettivo Lazio libero da epatite C entro 2030 Roma, 15 nov. (askanews) - 'Abbiamo un obiettivo ambizioso: far diventare il Lazio, da qui al 2030, libero dall'epatite C. Possiamo ...L'assessore regionale D'Amato (Sanità) contro il sottosegretario alla Salute Gemmato senza nominarlo Condividi la notizia: Roma – “Senza vaccini un’ecatombe”. Lo dichiara l’assessore regionale del Laz ...