Salto con gli sci | le sorelle Malsiner e Martina Ambrosi al lavoro in AustriaCo

(Di martedì 15 novembre 2022) Settimana diper le, tre profili facente parte della Nazionale italiana dicon gli sci. Le tre saltatrici saranno infatti impegnate fino a venerdì 18 novembre in Austria, nello specifico a Hinzenbach, coordinate dai tecnici Sebastian Colloredo e Gabriele Zambelli. Le atlete si prepareranno in vista della seconda tappa della Coppa del Mondo del circuito femminile che si svolgerà a Lillehammer (Norvegia), dal 2 al 5 dicembre. Lara e Jessicasono reduci dall’esordio positivo nella competizione itinerante, centrando a Wisla (Polonia) la trentesima posizione, rientrando dunque in zona punti rispettivamente nella prima e nella seconda gara.con gli sci, l’Italia può naturalizzare Sophie Sorschag? ...

