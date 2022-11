Salerno | manutenzione parchi e verde | le ultime novità

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSarà l’azienda Pamas già reclutata per le potature degli alberi ad occuparsi anche delle prime e sommarie manutenzioni deicittadini. Lo ha deciso il Comune dicome emerge dalla determina affissa nell’Albo pretorio dopo l’affidamento della gara ponte all’azienda che supera il bando più complicato e definitivo per l’affidamento dei lavori dineicittadini. L’urgenza di intervenire nelle aree ha convinto il Comune a procedere con il bando ponte che ha modalità di affidamento più dirette. Nel frattempo questa mattina nell’incontro che si è svolto presso il settore ambiente del Comune diin via Mobilio, una riunione tecnica già in programma da tempo per mettere nero su bianco gli interventi da affidare alla Isam alla quale ha partecipato ...