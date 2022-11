Salernitana | il programma della sosta | sono tre i giocatori al mondiale

SalernoToday

Intanto sempre ieri si è aggregato Pinamonti e non sembrano essere inulteriori ... Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi (), Giorgio Scalvini (...... il 21 novembre è inSenegal - Olanda, quindi lapresterà attenzione al proprio bomber Boulaye Dia. In campo anche il 25 novembre (Qatar) e il 29 novembre (Ecuador). In ... Quattro amichevoli e occhi spalancati sul Mondiale: sosta e lavoro per la Salernitana Ancora due giorni di lavoro e poi tutti a riposo per un paio di settimane. La Salernitana, ritornata a lavoro ieri al Mary Rosy dopo la brutta prestazione di Monza che ha rimesso nuovamente tutto in..Saranno quindi tre i calciatori della Salernitana impegnati al Mondiale in Qatar, che partirà domenica 20 novembre: Boulaye Dia con il Senegal, Krzysztof Piatek con la Polonia e Dylan Bronn ...