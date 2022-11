TGCOM

... quattro città per altrettanti weekend consecutivi, in provincia di Parma, ospitano una delledipiù famose dell'autunno, per esaltare e godere tutto il buon sapore della carne di maiale. ...... dalsemplice e poco tannico, dal colore brillante e tonalità che spaziano dal rosso vivo al ... con visite alle cantine e degustazione di prodotti tipici organizzate in fiere e. E allora ... Sagre di gusto: gli appuntamenti gourmet per il weekend Una collezione di buoni sapori e tante sagre gastronomiche alla scoperta dei prodotti di eccellenza del territorio ci fanno compagnia nel terzo fine settimana di novembre, con occasioni davvero di ...PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Ad Alessandria continua anche oggi la Fiera di San Baudolino: il cuore della manifestazione oggi sarà la Camera di Commercio.