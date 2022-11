Sabrina Ferilli | gravemente offesa davanti a tutti | la sua reazione è da Oscar

(Di martedì 15 novembre 2022)ha ricevuto una gravepubblicamente, ma la suaha lasciatoquanti senza parole perché grazie alla sua passionalità non le ha di certo mandate a dire azzittendo l’hater di turno.è senza alcun dubbio una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Il motivo del suo successo non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Nella scorsa puntata di Tu si que Vales del 12 Novembre, a far commuovere e conquistare i giudici , Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Teo Mammuccari con l'aggiunta dicome presidentessa della giuria popolare ci hanno pensato i ragazzi della Cooperativa Sociale Etnos. Una realtà Nissena che ha da poco compito 18 anni che include nei suoi progetti ...Da ilfattoquotidiano.itquesta volta non rimane in silenzio e risponde per le rime al commento volgare e fuori luogo di un hater che sui social le scrive: 'Sei più brava ad allargare le gambe ...Insultata sui social, l’attrice Sabrina Ferilli ha risposto all’hater con un commento che in breve tempo ha fatto il giro del web diventando virale. La vicenda risale a qualche giorno fa quando l’inte ...Frase shock pronunciata nei confronti di Sabrina Ferilli, la nota attrice romana che ha dovuto poi replicare agli haters come accade spesso ...