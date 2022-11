Russia | pioggia di fuoco su Kiev nelle ore del G20 | cosa sta colpendo Putin

(Di martedì 15 novembre 2022) Eccolo, il colpo di coda di Vladimir. A pochi giorni dal ritiro delle forze russe da Kherson, estesse ore in cui al G20 di Bali si cerca di tenere aperti complicatissimi spiragli di tregua, il Cremlino reagisce scatenando una tempesta dicontro l'Ucraina e la capitale. "Laha lanciato almeno 85 missili contro l'Ucraina, soprattutto contro infrastrutture dell'energia", ha denunciato il presidente Volodymir Zelensky in un video pubblicato sui social. "E' chiaro quello che vuole il nemico. Non lo otterrà", ha aggiunto anticipando il possibile arrivo di altri 20 missili e invitando quindi i suoi connazionali a rimanere nei rifugi. "Quello effettuato oggi dallacorrisponde al più grande bombardamento del sistema energetico ucraino dall'inizio della ...

