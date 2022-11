Rugby | Autumn Nations Series 2022 | il XV del Sudafrica per sfidare l’Italia a Genova

(Di martedì 15 novembre 2022) Ultimo appuntamento pernelledi: gli azzurri, dopo la clamorosa vittoria di sabato a Firenze con l’Australia, attendono in quel diil. Altra partita di lusso dunque per la banda di Kieran Crowley, contro una squadra di livello internazionale. Jacques Nienaber, ct deini, ha annunciato oggi la formazione che sfiderànel confronto in terra ligure. Il suo commento: “Diversi giocatori si sono allenamenti durante nelle ultime settimane e meritano una possibilità dal primo minuto. Moerat e Orie giocano anche insieme negli Stormers, quindi hanno affiatamento. Importante poi ritrovare Wiese che sicuramente potrà farsi valere con il suo fisico, così ...

Genova - Il Sudafrica sceglie la miglior formazione possibile per la sfida del "Ferraris" di sabato 19 novembre. Per la terza giornata delleNations Series, in programma sul prato di Genova, il CT dei Campioni del Mondo Nienaber punta su un XV di qualità, esperienza e dal grande impatto. "Gli avanti italiani sono molto fisici, la ...... presentando leSeries: 'Obiettivo due vittorie'. Ci voleva coraggio e fiducia a farlo dopo ... Noi in questonon siamo il Gladiatore, come ci raccontavamo un tempo, ma Rocky Balboa nel ... Rugby - Autumn Nations Series: gli highlights di Inghilterra-Giappone Genova – L’Italia è rientrata a Verona dove, al quartiere generale del Payanini Center, gli Azzurri di Kieran Crowley hanno iniziato oggi a preparare la sfida di sabato a Genova contro i Campioni del ...L’Italia del rugby ha scritto un pezzo di storia, battendo l’Australia per 28-27 a Firenze durante le Autumn Nations Series 2022. Tra i protagonisti di questo successo c’è Gianmarco Lucchesi, ...