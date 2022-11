«Rubiales ha cercato di occultare la commissione a Piqué per la Supercoppa in Arabia»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 novembre 2022) Non è vero che è l’Saudita a pagare unada 4 milioni di euro alla Kosmos diper aver fatto da intermediaria con la Federcalcio spagnola per chiudere l’affare. Secondo un rapporto della Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) anzi la RFEF guidata da Luisavrebbe tentato di coprire l’accordo con la società dell’ormai ex difensore del Barca. L’11 settembre 2019 la RFEF e le autorità saudite hanno firmato un accordo per spostare laspagnola inSaudita. Il contratto è stato firmato dall’organo di governo del calcio spagnolo e da SELA, l’operatore commerciale dell’Autorità sportiva generale nel Regno dell’Saudita. 30 milioni di euro l’anno per sei anni. Nel contratto è ...