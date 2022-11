Rubano FI | “A Sant’Agata un nuovo corso politico per Forza Italia”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutide’ Goti (Bn) – Tour di incontri svoltosi oggi ade’ Goti, da parte dell’Onorevole Francesco Maria. Altre le tappe in agenda da completare nei prossimi giorni. Si è iniziato da Maria Razzano, esponente storica azzurra e fondatrice locale dinel 1994, da Mario Meccariello, già impegnato nelle precedenti tornate elettorali e Giannetta Fusco, quest’ultima Consigliere Comunale. “Sono stati proficui gli incontri svoltisi oggi ade’ Goti, dove si parte alla grande, favoriti dal forte entusiasmo riscosso in occasione del recente risultato elettorale conseguito dalla listache ha doppiato finanche la lista sostenuta dalla quasi totalità degli amministratori in ...