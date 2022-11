Rosalinda Cannavò contro gli haters sui social | “Fate ridere | pseudo bullismo”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 15 novembre 2022)ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram alcuni dei messaggi che riceve giornalmente sui suoi. Messaggi tutt’altro che gradevoli visto che si tratta di vere e proprie critiche. Più che altro di offese abbastanza pesanti da parte dei classicie leoni da tastiera. L’attrice ne postati alcuni nelle sue storie, per poi rivolgersi direttamente a queste persone che le scrivono.pubblica le offese che riceve suidagliTra i tanti commenti cheha condiviso, uno dei meno cattivi consigliava alladi prendersi una laurea una volta terminato il suo percorso come concorrente a Tale e Quale Show. Un altro utente si è chiesto come mai la ...