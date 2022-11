Ronaldo | il PSG chiude la porta

Eurosport IT

'Lo United mi ha tradito'. Lo aveva promesso Cristianoe, il giorno dopo l'ultima di Premier League del suo Manchester, prima della lunga sosta per ... al pari di Bayern Monaco e. Più ...Ma nel caso in cui ci fossero le condizioni, quale squadra è favorita per accoglierePer ... Lontano dalla Premier sono Bayern, Real Madrid ele favorite: i bavaresi non sono solito ad ... Cristiano Ronaldo e il desiderio PSG chiaramente espresso nell'ultima biografia. Trasferimento possibile a gennaio Il PSG chiude la porta a Cristiano Ronaldo: a riferirlo è The Athletic, che riporta come fonti vicine al club francese abbiano seccamente smentito l'ipotesi di un arrivo dell'asso portoghese, in rotta ..."Lo United mi ha tradito". Lo aveva promesso Cristiano Ronaldo e, il giorno dopo l'ultima di Premier League del suo Manchester, prima della ...