Roma | un liceo “senza voti” segue il modello scolastico finlandese

Leggi su dilei

(Di martedì 15 novembre 2022) Zero compiti da fare a casa e valutazioni: è questo il futuro della scuola? A guardare ilsembra proprio di sì, del resto è risaputo che quello del Paese è uno dei sistemi più eccellenti del mondo intero. In Italia, però, le cose sono ben diverse, non solo nell’organizzazione interna, ma anche nei risultati raggiunti dagli studenti che escono dalle scuole. Secondo i dati raccolti da Save The Children, infatti, il 10% dei diplomati non hanno né le competenze né le conoscenze per entrare nel mondo del lavoro o per affrontare un percorso universitario. Certo le cose stanno cambiando, o comunque è questo l’obiettivo del governo nel breve termine. Ma c’è anche chi, nel suo piccolo, ha scelto di mettere in moto una piccola rivoluzione nel proprio sistema ...