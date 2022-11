Roma | tutti i convocati per il Mondiale in Qatar | l’elenco completo

(Di martedì 15 novembre 2022) Laha quattro calciatoriper ilin: Paulo Dybala (Argentina), Nicola Zalewski (Polonia), Matias Vina (Uruguay) e Rui Patricio (Portogallo). L’argentino è stato fino all’ultimo il grande punto interrogativo. L’infortunio con tanto di lacrime contro il Lecce aveva spaventato Leo Scaloni che alla fine è riuscito a convocarlo. Zalewski nelle ultime uscite è apparso tutto fuorché brillante, ma resta ancora negli occhi la scorsa stagione quando trascinò lain circostanze difficili, soprattutto in Conference League. Rui Patricio ha perso il posto da titolarissimo nel Portogallo ma resta uno dei leader del gruppo. Discorso diverso per Vina: nellagioca poco, ma per l’Uruguay è un punto fermo. Tra gli esclusi di lusso c’è Tammy Abraham, tagliato dal Ct ...

Corriere dello Sport

È un'opera su unaapocalittica in cui un padre e un figlio non si parlano più, fino ad ... cymon taylor Qual è stato più soddisfacente girare Lo sonoe due, però in maniera diversa. A ...Intanto però, ecco che in unaavvolta da una pioggia oppressiva e oscura , dalle fogne avanza ... Sta tornado il cinema di genere nel nostro paese, lo abbiamo ormaicapito, ma non sempre ... "Roma, accordo raggiunto con Adidas: tutti i dettagli" La luna di miele con Mourinho non è ancora finita, ma qualcosa adesso sta cambiando. La passerella finale dopo il pareggio col Torino si è trasformata in una contestazione alla squadra, con Belotti ch ...Autostrada Roma L'Aquila: l'equipaggio di una volante della Polizia Stradale di Albano in servizio presso il tratto autostradale A 24 all'altezza di Vicovaro Mandela nel primo pomeriggio di ieri ha ...