Roma | giudice sportivo | due giornate di squalifica per Mourinho | salta il Milan

(Di martedì 15 novembre 2022) Duediper l’allenatore dellaJosè“per avere al 44° del secondo tempo, entrando sul terreno di gioco, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e rivolgendo allo stesso un epiteto gravemente offensivo”. Lo ha deciso il, dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino nell’ultimo turno di campionato prima della sosta.dovràre le partite contro Bologna e. Nel post garasi era scusato con l’arbitro Rapuano, ma aveva lasciato intendere di non essere soddisfatto della direzione di gara. SportFace.

