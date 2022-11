Roma | arrestato pericoloso latitante | era ricercato per tentato omicidio | estorsione e droga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 novembre 2022)volontario,e porto abusivo di armi reati per i quali un 52enne italiano deve espiare la pena di 11 anni, 6 mesi e 17 giorni. E gli agenti di Polizia del III Distretto Fidene-Serpentara hanno proceduto all’arresto dell’uomo in Via Rino de Liguoro, come da Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di– Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo eraIl 52enne, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, da tempo si era resoed infatti a suo carico risulta anche un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale diin sostituzione della precedente misura. A ...