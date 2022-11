Riqualificazione dello stadio di Taranto e nuovo palaeventi di Brindisi | conferenza con ministro e presidente Coni Oggi

(Di martedì 15 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Saranno il progetto diIacovone die deldii focus pugliesi della“II Project financing nello sport“, in programma martedì 15 novembre nel capoluogo ionico, curata dal Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo –2026, con l’intervento delper lo Sport, Andrea Abodi, e deldel, Giovanni Malagò. I due impianti, in vista dei XX Giochi del Mediterraneo –2026, rappresentano modelli applicativi della formula innovativa del partenariato pubblico-privato, di cui saranno presentate altre ...

Info Media News

... essendo da sempre impegnato nella valorizzazionesport e della socialità nonché nel sostegno ...impegno che l'associazione DAT mette nelle sue attività sia per dare lustro ad una......nell'ambitosport e del sociale. La città di Perugia ha deciso di partecipare alla competizione candidando nella categoria A (premio Ics impiantistica sportiva) il progetto di... A Cerchio va avanti la riqualificazione dello sport Si è svolta questa sera, nei locali della Biblioteca del Mare, la presentazione progetto di completamento del fronte mare di Riva Trigoso a cura ...Il 14 e 15 novembre presso il CCCB di Barcellona sarà annunciato il vincitore dell'edizione 2022 dello European Prize for Urban Public Space (Premio Europeo per lo Spazio Pubblico Urbano) ...