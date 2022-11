Rinnovo Pedro | lo spagnolo prende tempo | le ultime

(Di martedì 15 novembre 2022) In casa Lazio tiene banco ildi, l’attaccanteè in scadenza ma al momentoper pensare In casa Lazio tiene banco ildi, l’attaccanteè in scadenza ma al momentoper pensare. L’obiettivo è pensare al campionato e provare a restare nella zona Champions fino al termine della stagione poi si valuterà il futuro. Nessun caso, mavuole capire la direzione della squadra per valutare e chiarire le sue idee. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lazio News 24

7: nonostante i suoi 35 anni, quando lo vedi giocare sembra un ragazzino pronto a spaccare ... Ora i discorsi per ildi contratto... Immobile 6,5: un infortunio che lo ha tenuto fuori dal ...Il nuovo Pipe cercherà di infrangere anche questo tabù cone uno fra Cancellieri e l'ultimo ... L'agente Kezman ha trattato ilnel weekend con Lotito (che lo valuta 120 milioni), oggi ... Rinnovo Pedro, lo spagnolo prende tempo: la situazione In casa Lazio tiene banco il rinnovo di Pedro, l’attaccante spagnolo è in scadenza ma al momento prende tempo per pensare In casa Lazio tiene banco il rinnovo di Pedro, l’attaccante spagnolo è in scad ...Il rinnovo di Pedro è uno dei temi caldi in casa Lazio. Ma qual è la situazione contrattuale del giocatore spagnolo Il rinnovo di Pedro è uno dei temi caldi in casa Lazio. Ma qual è la situazione cont ...