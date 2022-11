Rimac Nevera - Record a 412 km h | è lei l' elettrica più veloce del mondo - VIDEO

(Di martedì 15 novembre 2022) Laha tenuto fede ai dati dichiarati nel 2018 e ha messo alla prova la versione definitiva della. La hypercarda 1.914 CV è stata certificata per una velocità massima di 412 km/h e si qualifica così ufficialmente come la vetturapiùalattualmente disponibile sul mercato. anche la piùalsullo 0-100 km/h. Ilè stato ottenuto sulla pista di prova di Papenburg, in Germania, dove i due rettilinei di quattro chilometri ciascuno hanno permesso di sviluppare la velocità massima, partendo dai 250 km/h ottenibili sulle curve sopraelevate che li collegano. Laprotagonista del primato era equipaggiata con pneumatici Michelin Cup 2R di serie ed è stata ...

Non c'è due senza tre, e il titolo di elettrica ultra fast viene da sé. Dopo aver raggiunto velocità massima di 412 km/h , la supersportivaè ora ufficialmente il veicolo di produzione elettrico più veloce al mondo . L'impresa segue il record di accelerazione da fermo cheaveva stabilito ad agosto 2021 : con una ...Se tra le vetture endotermiche ad alte prestazioni è la SSC Tuatara ad in seguire e collezionare record su record, tra le elettriche c'è una nuova regina. Si tratta dellache con una velocità massima di 412 km/h ha stabilito un nuovo primato come l'auto elettrica più veloce al mondo. L'hypercar del marchio croato ha raggiunto questa top speed durante una ...La Rimac ha tenuto fede ai dati dichiarati nel 2018 e ha messo alla prova la versione definitiva della Nevera. La hypercar elettrica da 1.914 CV è stata certificata per una velocità massima di 412 ...El Rimac Nevera logró un nuevo hito y se convirtió en el auto eléctrico de producción más rápido del mundo. El deportivo alcanzó 256 millas por hora (412 km/h), un logro que le permitió ubicarse en la ...