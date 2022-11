Rimac Nevera - Record a 412 km h | è lei l' elettrica più veloce del mondo - VIDEO

(Di martedì 15 novembre 2022) Laha tenuto fede ai dati dichiarati nel 2018 e ha messo alla prova la versione definitiva della. La hypercarda 1.914 CV è stata certificata per una velocità massima di 412 km/h e si qualifica così ufficialmente come la vetturapiùalattualmente disponibile sul mercato. anche la piùalsullo 0-100 km/h. Ilè stato ottenuto sulla pista di prova di Papenburg, in Germania, dove i due rettilinei di quattro chilometri ciascuno hanno permesso di sviluppare la velocità massima, partendo dai 250 km/h ottenibili sulle curve sopraelevate che li collegano. Laprotagonista del primato era equipaggiata con pneumatici Michelin Cup 2R di serie ed è stata ...

Quel che è certo, comunque, è che a bordo di questo qualsiasi altra auto, forse eccetto la Evija e la, deve accettare di 'mangiare la polvere'. Non il più spazioso Il design è ...ROMA - La- senza modifiche all'assetto - taglia il record dei 412 km/h e diventa la vettura elettrica di serie più veloce del mondo. È successo al Papenburg, in Germania, dove sui due rettilinei ...La hypercar italiana, mossa da quattro motori elettrici, per un totale di 1.900 cavalli, ha confermato le sue doti staccando numerosi primati in accelerazione e in frenata ...Auto - News: VIDEO La sua sfida è stata quella di ottenere l'ingresso perfetto sul rettilineo di 4 km dai tratti curvilinei della pista, per dare all'auto la migliore possibilità di raggiungere il V-M ...