Riforma delle pensioni | si va verso quota 103 Ecco in cosa consiste

(Di martedì 15 novembre 2022) la nuova proposta in campo del governo Meloni Per evitare il ritorno alla legge Fornero, il Governo ha in cantiere la. Nelle scorse settimane si è parlato molto di quale potrebbe essere la scelta che il nuovo Esecutivo potrebbe adottare. Le opzioni emerse sembravano essere diverse, ma nelle ultime ore ha preso forza la possibilità per il solo 2023 di unadenominata103. Secondo quanto riportato da il Sole 24 Ore,103in 62 anni d’età e 41 di contribuzione. Rispetto a102, con la nuova proposta si andrebbe a risparmiare, perché sarebbe costata molto di più alle casse italiane: “oltre 1,3 miliardi sempre nel solo 2023, con 89mila soggetti interessati”. Leggi anche: MELONI AL G20: “SUPERATO IL ...

Merito del mecenatismo econoscenze dei Gonzaga , di una corte signorile che divenne poi il ... Soprattutto gli "scossoni" del Cinquecento -protestante di Lutero (1517), Controriforma ...Poche uscite e senza un turnover vero e proprio con i giovani. Rischia di essere un semi - flop lapensioni su cui ragiona il governo Meloni per la legge di Bilancio. Si tratta di una sorta di mini Quota 41 , con l'uscita dal lavoro permessa a chi ha 41 anni di contributi e 61 - 62 o ...Il sottosegretario leghista al Lavoro: a gennaio non si tornerà pienamente alla legge Fornero. Avremo una Quota 41 con 61 o 62 anni per il solo 2023, come misura ponte verso la riforma organica che fa ...Nel governo è forte il pressing della Lega per non tornare alla legge Fornero, ma la mini Quota 41 rischia di essere utilizzata poco come l'attuale Quota 102, senza avviare un turnover con i giovani.