Spazio Napoli

... il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha svelato alcuni interessantissimisul ... ha spiegato ancora Giuntoli, avviene 'anche con suggerimenti di amici, come è successo pere Kvaratskhelia.Haaland - Napoli, le parole del suo scopritore "Il Napoli ha fatto una scelta coraggiosa nel puntare su due sconosciuti ai più comee Kvaratskhelia, ma questi hanno dato qualcosa in più alla ... Retroscena su Kim: “Proposto al Napoli già 5 anni fa, vi spiego perché non lo presero” C’è una sintonia totale. Non si è mai soli in queste scelte”. E su Kim e Kvaratskelia rivela: “Ce li hanno suggeriti degli amici”.Giuntoli ha poi svelato un retroscena in merito al giocatore sudcoreano. "Chi ci consigliò Kim Massimiliano Maddaloni, che nel 2011 è stato con me a Carpi. Era il vice di Lippi in Cina e mi disse di ...