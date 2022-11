(Di martedì 15 novembre 2022) Lo Stade de, club di Ligue 1, è in cerca di undopo l'addio di Oscar Garcia. Al momento è Will Still,...

Calciomercato.com

Commenta per primo Venti calciatori europei. Il commissario tecnico Hajime Moriyasu haun gruppo che gioca nel Vecchio Continente per provare a ribaltare un pronostico che vede il ...Ito (/...Dopo i due pareggi di fila cone Troyes, sono arrivate le due sconfitte interne con Nizza e ... ma la piattaforma satellitare hadi dare priorità ad altre partite. Il pronostico Per ... Reims, scelto il profilo del nuovo allenatore | Mercato | Calciomercato.com Nel pomeriggio di domenica 6 novembre, punti fondamentali in palio allo Stade Auguste Delaune, teatro del match tra i padroni di casa dello Stade de Reims ed il Nantes ... in cui i 22 scelti dai ...