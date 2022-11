“Regine e re di Sicilia Tra storia e fantasia | la fiaba” | anche Monreale partecipa al festival di Illustramente

RaiNews

Il testo é prefato dal professore Alberto Maira , reggente regionale di Alleanza Cattolica per la. È un lavoro, scrive Maira "frutto di un amore razionale, ma anche ricco di sentimenti ...... a causa del maltempo, questa mattina poco dopo le 8 da un palazzo di corso Francescosi è ... Lombardia, Piemonte, Emilia - Romagna, Abruzzo, Molise, Calabria e. Rischio nubifragi su ... Buongiorno Regione del 15/11/2022 - TGR Sicilia Partiti al lavoro, oggi pomeriggio, in vista della seduta di domani (16 novembre) all’Ars in cui verrà presentata la squadra di governo di Renato Schifani che giurerà a Sala d’Ercole. Poi si dovrà ele ...Un aiuto può arrivare dall’innovazione tecnologica, su cui la Sicilia è regione virtuosa. A seguito delle indicazioni della Commissione Regionale per il diabete, l’Assessorato della Salute ha deciso ...