Reddito di cittadinanza | nuovi requisiti | spunta il limite di età

(Di martedì 15 novembre 2022) Cambiano ideldi. Il governo sta lavorando a una riforma della misura introdotta dal governo Conte I, con modifiche importanti che consentiranno di recuperare risorse per circa un miliardo di euro. Lo scopo del governo Meloni è quello di garantire il sussidio solo a chi non è in grado di lavorare, mentre per tutti gli altri potrebbe arrivare un taglio. Manterrebbero l’aiuto solo gli invalidi, chi è in difficoltà e chi ha minori a carico senza adeguati mezzi di sostentamento. Verrà ridotta la platea dei beneficiari, anche introducendo ildi età dei percettori: la soglia dei 60 anni diventerà scriminante per togliere o meno il sussidio.di, cambiano iDal 2023 cambieranno i...

... l'alfabetizzazione linguistica e lavorativa dei migranti per sopperire ai vuoti causati (anche) da una dissennata distribuzione delditra gli italiani e non solo. Se mancano ...Ildiè attivo in Italia dal 2019. Nel corso del tempo ha cambiato forma ed diventato altro rispetto allo strumento contro la disoccupazione . Oggi è a tutti gli effetti un sussidio ...Domande in aumento in Emilia-Romagna, mentre il tema è al centro del dibattito nazionale. Lo strumento non dovrebbe saltare, ma si va verso 'una stretta' e assegni più bassi ...Ho anche vergogna di stare in questa situazione di non potermi permettere neanche una pizza il sabato sera con la fidanzata. Io il reddito di cittadinanza non l'ho mai preso, mai lo prenderò e mai lo ...